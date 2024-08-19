П’яний священник на Буковині врізався у стовп і побив патрульну 

На Буковині п’яний священник скоїв ДТП та чинив опір правоохоронцям.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Подія трапилася напередодні, 18 серпня, в адміністративних межах села Мольниця.

“Після скоєння ДТП – зіткнення з дорожнім стовпом, водій вантажівки втік з місця пригоди на цьому ж транспортному засобі. Отримавши повідомлення про правопорушення для розшуку транспортного засобу та встановлення особи водія було орієнтовно наряди поліції Чернівецької області. Патрульні поліцейські спільно із співробітниками відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції на одному із автошляхів області зупинили розшукувану вантажівку КАМАЗ”, – йдеться у повідомленні.

В ході спілкування із 42-річним кермувальником поліцейські помітили у нього явні ознаки сп’яніння та запропонували пройти відповідний тест на місці. Результат алкотестеру “Драгер” показав 1,94 проміле.

“У подальшому під час складання адміністративних матеріалів водій почав себе агресивно поводити, чинити опір працівниці патрульної поліції: завдав тілесних ушкоджень та намагався заволодіти її вогнепальною зброєю. Поліцейську госпіталізовано до медичного закладу”, – зазначили у поліції.

Чоловіка затримали. Щодо нього склали адміністративний протокол за керування транспортними засобами у стані сп’яніння (ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Крім того, слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 ККУ (Опір працівникові правоохоронного органу).

Наразі триває досудове розслідування.