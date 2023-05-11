Суспільство

ПВК втратила доступ до пенітенціарної системи РФ, вважають у британській розвідці

11 Травня 2023 09:31
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розвідка британії

У квітні міноборони РФ завербувало на війну до 10 тисяч ув’язнених, повідомляє розвідка Великобританії у свіжому звіті.

З літа минулого року ув’язнені були основним джерелом для поповнення у “Вагнера”, але, ймовірно, ЧВК втратила доступ до пенітенціарної системи РФ у лютому 2023 року на тлі загострення відносин Пригожина та міноборони РФ, пише розвідка.

“Кампанія міноборони з вербування військовополонених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності, у спробі уникнути запровадження нової обов’язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російської громадськості”, – йдеться у звіті.


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ПВК втратила доступ до пенітенціарної системи РФ, вважають у британській розвідці
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