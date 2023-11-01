ПВК “Вагнер” відновила набір бойовиків, – росЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що група Вагнера стала підрозділом Росгвардії і відновила набір бойовиків у Росії, зокрема людей набирають у Пермі та Новосибірську.

Представник ПВК “Вагнера” в Пермі розповів, що цим новим підрозділом Росгвардії керує Павло Пригожин, син засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина і його єдиний спадкоємець.

Набирають тих, хто вже має бойовий досвід, зокрема вже входив до складу ПВК.

Оплата становитиме від 80 тисяч до 240 тисяч рублів залежно від місця, де служитимуть найманці. Термін контракту − від 6 місяців.