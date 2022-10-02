Путіну більше потрібен південь України аніж Донбас, – ISW

Поразка навколо Лимана вказує на те, що президент Росії Володимир Путін віддає пріоритет захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України.

Як стало відомо, Путін особисто керував російськими командирами на місцях, повідомляє ISW.

Українські та російські джерела постійно вказують на те, що російські війська продовжували зміцнювати російські позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавнє згортання фронту Харків-Ізюм і навіть після знищення російських позицій навколо Лимана.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту Куп’янська чи Лимана майже напевно було прийнято Путіним, а не військовим командуванням, і це свідчить про те, що Путін набагато більше дбає про утримання стратегічної території Херсонської та Запорізької областей, ніж про Луганську область.

Через критику та поразки на полі бою Кремль може готуватися до перестановки в Міноборони РФ.