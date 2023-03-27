Путінські війська обстріляли Слов’янськ, є жертви серед городян

Сьогодні армія РФ обстріляла місто Слов’янськ Донецбкої області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, є загиблі і постраждалі.

“Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів”, – написав він у Telegram.

Держава-агресор обстріляла Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. pic.twitter.com/xUXWJIKiAp — Головне в Україні (@glavnoe_ua) March 27, 2023