Кримінал

Путінські війська обстріляли Слов’янськ, є жертви серед городян

27 Березня 2023 12:04
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слов'янськ

Сьогодні армія РФ обстріляла місто Слов’янськ Донецбкої області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, є загиблі і постраждалі.

“Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів”, – написав він у Telegram.


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