Путіна не заарештують на саміті БРІКС. ПАР надала гарантії

Керівництво Південної Африки заявило, що надасть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні. Про це йдеться в урядовому бюлетені. У саміті, ймовірно, візьме участь президент Росії Володимир Путін, оголошений у розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі за звинуваченнями, пов’язаними з війною Росії проти України.

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Вони зберуться у Кейптауні з 1 по 2 червня. Це також стосується саміту глав країн БРІКС, запланованого на 22-24 серпня, йдеться в офіційному повідомленні Департаменту міжнародних відносин та співробітництва.

“Це стандартне надання імунітетів, яке ми проводимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що організуються у Південній Африці, незалежно від рівня участі”, – цитує агентство Bloomberg заяву представника департаменту. Імунітети надаються конференції, а не конкретним особам.

У заяві наголошується, зазначає Bloomberg, що надання імунітету зустрічам БРІКС не скасовує “ніякого ордера, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції”. З цього випливає, що якщо учасник зустрічі, розшукуваний МУС, приїде у країну не як учасник міжнародних самітів, то ПАР, яка підписала Римський статут, яким було засновано Міжнародний кримінальний суд, має заарештувати його.

МУС видав ордер на арешт Володимира Путіна 17 березня. Його вважають причетним до незаконної передачі дітей із окупованих районів до Росії.

На початку травня газета Sunday Times з посиланням на джерела повідомляла, що влада ПАР попросила Путіна не приїжджати в країну, а взяти участь у саміті БРІКС у відеоформаті.