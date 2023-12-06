Політика

Путін збільшив тиск на фронті перед виборами в Росії — Зеленський

6 Грудня 2023 21:44
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін збільшив тиск на фронті, щоб вгамувати зростання невдоволення росіян майбутніми «російськими виборами».

«Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб вгамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті», — сказав Зеленський під час звернення до лідерів Великої сімки.

Президент додав, що українські сили витримують удари, а Путін не виграв жодної операції за цей рік.

«Ми зберігаємо важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готуємося до наступних кроків, і далекобійні засоби в цьому допомагають і дуже допоможуть», — сказав він.

Зеленський також додав, що Україна має «реалістичну стратегію дій».


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