Зеленський доручив розібратися з будинками без опалення у Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальний енергетичний селектор щодо ліквідації наслідків російських ударів та виконання рішень, спрямованих на підвищення стійкості міст і громад.

За його словами, наразі ремонтні бригади, рятувальники ДСНС, енергетичні компанії та комунальні служби працюють майже в усіх регіонах країни. Найскладніша ситуація залишається у Києві та області, Харкові та області, Запоріжжі та області. Після нічного удару по Київщині додаткові проблеми зафіксовані у Гостомелі, Бучі та Ірпені, де залучені всі необхідні служби. Протягом дня також планують стабілізувати ситуацію в Одесі. Доповіді надходили і щодо Чернігівської, Сумської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Окремо Зеленський доручив розібратися з будинками у Києві, які досі залишаються без опалення. Він зазначив, що існують розбіжності між звітами міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. За його словами, Міністерство енергетики та всі центральні органи виконавчої влади мають максимально долучитися, щоб допомогти людям. Президент також подякував Міністерству внутрішніх справ за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого збільшення обсягів імпорту електроенергії та залучення додаткового обладнання від міжнародних партнерів. За його словами, всі рішення для цього вже ухвалені, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно.

Також президент повідомив, що дав окремі доручення міністру оборони України щодо роботи Повітряних сил та посилення захисту українського неба.