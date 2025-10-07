Путін заявив, що рішення про початок війни проти України були “правильними і своєчасними”

Під час наради з керівництвом Міністерства оборони та Генштабу Росії президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення, ухвалені у лютому 2022 року, тобто про початок повномасштабного вторгнення в Україну, були, за його словами, «правильними і своєчасними». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Путін також заявив, що стратегічна ініціатива на фронті нібито належить Росії, а російські війська, за його словами, «просуваються, тоді як противник відступає по всій лінії бойового зіткнення».

Крім того, він повторив тезу про «необхідність досягти всіх цілей СВО» та звинуватив Україну у «ударах по мирних об’єктах у РФ».

Путін доручив військовому керівництву «забезпечити безпеку всієї інфраструктури, включно з енергетичною», і заявив, що російський оборонно-промисловий комплекс нібито працює з випередженням графіка.