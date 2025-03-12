Путін вперше відвідав Курську область з початку операції ЗСУ в регіоні

Президент Росії Володимир Путін уперше відвідав Курську область із початку операції ЗСУ в регіоні, повідомляють російські державні ЗМІ.

Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін провів нараду на одному з пунктів управління Курським угрупованням військ. Під час наради Путін знову поставив завдання звільнити Курську область.

Також кремлівський керманич доручив “особливо подумати” про створення зони безпеки вздовж російсько-українського кордону.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року українські війська почали наступ у Курській області РФ. Швидке просування углиб території країни-агресорки призвело до дезорганізації військових підрозділів російської армії, які перебували безпосередньо на кордоні або ж у ближньому тилу. Частина російських військових була змушена здатися у полон українським військам.