Путін вперше прокоментував події в Курській області

Російський керманич Володимир Путін вперше прокоментував ситуацію в Курській області, назвавши це “масштабною провокацією” з броку України.

Про це він сказав під час наради з урядом, повідомляють росЗМІ.

“Як відомо, київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги”, – заявив Путін.

За його словами, після засідання Ради безпеки він збирається провести нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації у Курській області.

Уранці 6 серпня Росія заявила про нібито спробу українського війська прорвати кордон Курської області — бої досі тривають, а місцева влада називає ситуацію “напруженою”. На тлі цього там евакуюють місцевих, а Слідчий комітет РФ навіть відкриє справу.