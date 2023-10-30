Політика

Путін скликає нараду через погроми в Махачкалі

30 Жовтня 2023 12:54
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росія, путін

Президент Росії Володимир Путін через погроми з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали у понеділок 30 жовтня проведе велику нараду за участі силовиків, прем′єра та парламентарів.

“Путін планує сьогодні орієнтовно о 19.00 провести велику представницьку нараду і обговорити на ній спроби Заходу використовувати події на Близькому Сході для розколу російського суспільства. Відбудеться детальна розмова”, – сказав прессекретар Пєсков.

Захід відбудеться в очному режимі. За його словами, буде виступ Путіна, а далі, як очікується, нарада пройде в закритому режимі.

Пєсков не став коментувати каральні заходи, які може Кремль застосувати щодо учасників заворушень у Махачкалі, запропонувавши дочекатися наради.


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