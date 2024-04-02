Політика

Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту РФ

2 Квітня 2024 16:23
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росія
Командувач Чорноморського флоту РФ Сергій Пінчук / Фото з відкритих джерел

Російський диктатор Володимир Путін призначив Сергія Пінчука новим командувачем Чорноморського флоту Росії. Він змінив на цій посаді Віктора Соколова.

Про це заявив міністр оборон РФ Сергій Шойгу, пишуть росЗМІ.

Іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсєєва головнокомандувачем Військово-морського флоту та віце-адмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.

За даними СБУ Сергій Пінчук один з організаторів масованих ракетних ударів по Україні. Пінчук також наказав замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати роботу “зернового коридору”. Йому повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.


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