Політика

Путін прилетів до Арабських Еміратів

6 Грудня 2023 14:13
читать на русском →
путін

Російський диктатор Володимир Путін прилетів із візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів, де зустрівся із наслідним принцом ОАЕ Мохаммедом бін Зайд аль-Нахайяном в Абу-Дабі.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости“, російський “Інтерфакс

Путін заявив, що відносини між країнами “вийшли на безпрецедентно високий рівень”, а ОАЕ “головний торговий партнер Росії в арабському світі”.

Також Путін повідомив, що обговорить із колегою палестино-ізраїльський конфлікт і війну проти України.

Водночас прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що протягом усього польоту до посадки в Абу-Дабі борт Путіна супроводжували винищувачі Су-35С. “Для авіаційного супроводу президентського літака були отримані спеціальні пролітні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт”, – сказав він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Грудня 2023 12:23

Словацькі перевізники погрожують повним блокуванням пункту пропуску на кордоні з Україною
6 Грудня 2023 14:00

Бійці Нацгвардії знищили новітній російський ЗРК 
6 Грудня 2023 08:06

Окупанти запустили по території України 50 Шахедів
6 Грудня 2023 07:07

Окупанти відступити з двох позицій біля Авдіївського коксохіму – ISW
5 Грудня 2023 19:15

Всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримає власне житло — Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки