Путін прилетів до Арабських Еміратів

Російський диктатор Володимир Путін прилетів із візитом до Об’єднаних Арабських Еміратів, де зустрівся із наслідним принцом ОАЕ Мохаммедом бін Зайд аль-Нахайяном в Абу-Дабі.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство “РИА Новости“, російський “Інтерфакс“

Путін заявив, що відносини між країнами “вийшли на безпрецедентно високий рівень”, а ОАЕ “головний торговий партнер Росії в арабському світі”.

Також Путін повідомив, що обговорить із колегою палестино-ізраїльський конфлікт і війну проти України.

Водночас прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що протягом усього польоту до посадки в Абу-Дабі борт Путіна супроводжували винищувачі Су-35С. “Для авіаційного супроводу президентського літака були отримані спеціальні пролітні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт”, – сказав він.