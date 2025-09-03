Путін продовжує маніпулювати: Сибіга прокоментував запрошення Зеленського до Москви

Голова МЗС України відповів на заяву Путіна про готовність зустрітися із Зеленським у Москві. Андрій Сибіга назвав цю пропозицію неприйнятною та маніпулятивною.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

За словами міністра закордонних справ, наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії — Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.

Сибіга додав, що президент Володимир Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент.

“Проте Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу”, — йдеться в повідомленні.