        Політика

        Путін продовжує маніпулювати: Сибіга прокоментував запрошення Зеленського до Москви

        Галина Шподарева
        3 Вересня 2025 19:08
        читать на русском →
        Андрій Сибіга / Фото: МЗС України
        Андрій Сибіга / Фото: МЗС України

        Голова МЗС України відповів на заяву Путіна про готовність зустрітися із Зеленським у Москві. Андрій Сибіга назвав цю пропозицію неприйнятною та маніпулятивною.

        Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

        За словами міністра закордонних справ, наразі щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії — Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три держави Перської затоки.

        Сибіга додав, що президент Володимир Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент.

        “Проте Путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції. Лише посилення тиску може змусити Росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу”, — йдеться в повідомленні.


