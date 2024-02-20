Політика

Путін порушив санкції Радбезу ООН і подарував лідеру КНДР розкішне авто

20 Лютого 2024 13:13
читать на русском →
путін, корея
Президент Росії Володимир Путін і його лімузин Aurus Senat / Фото: Getty Image

Президент Росії Володимир Путін подарував російський лімузин на день народження лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину. Таким чином Путін порушив санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН проти Пхеньяну через ядерну програму КНДР. Вони, зокрема, забороняють ввозити до Північної Кореї предмети розкоші, включно з автомобілями класу люкс.

Про це пише Bloomberg.

Про те, що Путін подарував Кіму автомобіль російського виробництва для особистого користування повідомило у вівторок офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї. Автомобіль передали групі, до якої входила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон. Вона подякувала і сказала, що “подарунок служить чіткою демонстрацією особливих особистих відносин між вищими лідерами”, повідомляє агентство. Інших подробиць про те, як відбулася передача автомобіля, агенція не надала.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив РІА “Новости”, що Кім Чен Ин отримав новий Aurus. Автомобіль є результатом російської урядової програми з виробництва розкішних лімузинів як вітчизняної альтернативи іноземним моделям, таким як Mercedes.

Речник МЗС Південної Кореї Лім Су Сук закликав Росію дотримуватися санкцій проти Північної Кореї, в тому числі тих, що забороняють передачу предметів розкоші.

Як відзначає Bloomberg, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй має список товарів, заборонених для експорту до Північної Кореї, щоб покарати її за програму створення ядерної зброї. До нього входять яхти, гоночні автомобілі та предмети розкоші.

Однак Рада Безпеки ООН, швидше за все, мало що може зробити, щоб покарати Путіна, пише видання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Лютого 2024 14:51

СБУ затримала двох шахраїв, які за гроші обіцяли родичам повернути українських військових із полону
20 Лютого 2024 15:31

Німеччина має намір передати Україна ракети Taurus
20 Лютого 2024 14:42

Потяг із зерном яке розсипали поляки, прямував до Німеччини – УЗ
20 Лютого 2024 12:04

Поблизу ПП “Медика” польські фермери перекрили залізницю та висипали зерно з вантажного вагону
20 Лютого 2024 11:23

Розстріл українських полонених: омбудсмен звернувся до ООН
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки