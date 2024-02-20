Путін порушив санкції Радбезу ООН і подарував лідеру КНДР розкішне авто

Президент Росії Володимир Путін подарував російський лімузин на день народження лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину. Таким чином Путін порушив санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН проти Пхеньяну через ядерну програму КНДР. Вони, зокрема, забороняють ввозити до Північної Кореї предмети розкоші, включно з автомобілями класу люкс.

Про це пише Bloomberg.

Про те, що Путін подарував Кіму автомобіль російського виробництва для особистого користування повідомило у вівторок офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї. Автомобіль передали групі, до якої входила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон. Вона подякувала і сказала, що “подарунок служить чіткою демонстрацією особливих особистих відносин між вищими лідерами”, повідомляє агентство. Інших подробиць про те, як відбулася передача автомобіля, агенція не надала.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив РІА “Новости”, що Кім Чен Ин отримав новий Aurus. Автомобіль є результатом російської урядової програми з виробництва розкішних лімузинів як вітчизняної альтернативи іноземним моделям, таким як Mercedes.

Речник МЗС Південної Кореї Лім Су Сук закликав Росію дотримуватися санкцій проти Північної Кореї, в тому числі тих, що забороняють передачу предметів розкоші.

Як відзначає Bloomberg, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй має список товарів, заборонених для експорту до Північної Кореї, щоб покарати її за програму створення ядерної зброї. До нього входять яхти, гоночні автомобілі та предмети розкоші.

Однак Рада Безпеки ООН, швидше за все, мало що може зробити, щоб покарати Путіна, пише видання.