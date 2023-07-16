Путін пообіцяв застосовувати касетні боєприпаси, “якщо вони будуть застосовуватися проти нас”

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські війська можуть застосовувати касетні боєприпаси, якщо їх використовують ЗСУ, повідомляє Інтерфакс.

“У Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів, різного роду”, – сказав Путін.

«Досі ми цього не робили, не застосовували, і в нас не було такої необхідності, незважаючи на відомий брак у певний період часу і у нас також боєприпасів, але ми цього не робили», — сказав Путін.

“Але, звичайно, якщо вони будуть застосовуватися проти нас, – ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії”, – заявив він.

Путін також припустив, що західні союзники вирішили постачати українським військам касетні боєприпаси «не від хорошого життя, а тому що мають дефіцит боєприпасів взагалі».

При цьому, за словами Путіна, адміністрація США сама називала використання касетних боєприпасів злочином. “Ось, я думаю, до цього і треба так ставитися”, – сказав президент РФ.

Злочином називала застосування касетних боєприпасів Джен Псакі, яка обіймала посаду прес-секретаря Білого дому. Псаки говорили про використання таких боєприпасів Росією та проти мирного населення.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть касетні боєприпаси, на початку липня.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що касетні боєприпаси будуть використовуватися лише для військових цілей на окупованих частинах країни. Зеленський наголосив, що «Росія використовує їх постійно на нашій території».

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що поки що Росія не використовувала в Україні касетні боєприпаси, але готова це робити, якщо їх застосовуватимуть українські війська.

Правозахисні організації стверджують, що під час бойових дій в Україні касетні боєприпаси застосовували і Збройні сили РФ, і ЗСУ.