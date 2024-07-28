Путін погрожує США відмовитися від мораторію на розміщення РСМД

Путін прокоментував плани США щодо розміщення з 2026 року далекобійних ударних систем у ФРН. Якщо Вашингтон їх реалізує, Росія вважатиме себе вільною від мораторію на розгортання власних ракет середньої і малої дальності, заявив Путін.

“Якщо США розгорнуть озброєння у ФРН, то Росія вважатиме себе вільною від мораторію на розміщення власних”. Про це заявив Володимир Путін, виступаючи на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі.

Він також зазначив, що в зоні досяжності американських ракет, розгорнутих у Німеччині, опиняться важливі російські об’єкти державного і військового управління.

“Час польоту до цілей на нашій території таких ракет, які в перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками, становитиме близько 10 хвилин…

…Така ситуація нагадує події часів Холодної війни, пов’язані з розміщенням у Європі американських Першингів (балістичні ракети Pershing)”, – заявив Путін.