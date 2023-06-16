Путін: Під Києвом знищено 5 комплексів Patriot

Російський президент Володимир Путін заявив, що атаки на Росію, у тому числі на Кремль і Білгородську область – це «спроби спровокувати РФ на серйозні дії у відповідь», включаючи застосування ядерної зброї. Але, заявляє він, РФ ядерну зброю в Україні не застосовуватиме.

“Якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів Patriot, то нам не важко знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві”, – сказав Путін. Він зазначив, що «серйозні дії у відповідь» не вживаються за «певними мотивами», але відмовився їх назвати. “Я потім вам скажу”, – сказав він на економічному форумі у Петербурзі.

Цікаво, що на чергуванні в Україні стоїть всього три комплекса Patriot.