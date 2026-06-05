Путін не хоче бачити Європу за столом переговорів щодо України: кого пропонує

Російський диктатор Путін заявив, що країни Європейського Союзу не можуть виступати посередниками у переговорах щодо завершення війни в Україні. Він вкотре наголосив на необхідності мирної угоди, яка, за його словами, була узгоджена з Дональдом Трампом під час саміту на Алясці.

Про це пише Bloomberg.

“Як Європейський Союз або окремі країни ЄС можуть бути посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо в збройному конфлікті? Як вони можуть бути посередниками? Посередництво передбачає нейтральність”, — сказав Путін під час зустрічі з іноземними журналістами в Санкт-Петербурзі.

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Тим часом, за інформацією джерел, знайомих із перебігом консультацій, представники Німеччини, Франції та Великої Британії обговорювали можливість проведення переговорів за участю України та Росії. Це питання також порушувалося під час контактів із представниками української сторони.

Путін повторив свою тезу про те, що під час саміту в Анкориджі досяг домовленості з Трампом щодо компромісного варіанта мирного врегулювання. За його словами, країни ЄС могли б сприяти завершенню війни не шляхом постачання зброї Україні, а переконуючи Київ погодитися на компроміси, про які говорить Москва.

Водночас глава Кремля продовжив наполягати на передачі Росії всієї території Донецької області, включно з районами, які російські війська так і не змогли захопити з 2014 року. Україна раніше відкинула цю вимогу та запропонувала припинити бойові дії по нинішній лінії фронту в межах угоди про завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової.

Переговорний процес між Україною та Росією за посередництва США наразі перебуває у глухому куті, оскільки увага президента Трампа значною мірою змістилася на війну з Іраном. На тлі зростання втрат російської армії та посилення економічного тиску на Росію Німеччина, Франція та Велика Британія бачать можливість активізувати дипломатичні зусилля та спробувати залучити Путіна до переговорів.

Пізно ввечері в четвер президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна із закликом провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

“Я пропоную визначити чітку дату такої зустрічі. Ми чули, що вам пообіцяли на Алясці вирішення певних питань, які стосуються України та Європи. Але ви самі бачите, що українські та європейські питання не вирішуються в Анкориджі”, — заявив Зеленський.

Президент України також наголосив, що і Європа, і Сполучені Штати повинні бути повноцінними учасниками процесу врегулювання війни, яка триває вже п’ятий рік.

Путін, зі свого боку, заявив, що Росія хотіла б розуміти, хто саме представлятиме Європу на можливих переговорах. За його словами, це мають бути люди, яким можна довіряти. Серед можливих кандидатур він знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.