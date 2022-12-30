Політика

Путін не даватиме прес-конференцій “в найближчій перспективі”

30 Грудня 2022 21:05
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путін

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом традиційної великої прес-конференції глави держави не відбудеться.

Путін, за словами Пєскова, спілкуватиметься з журналістами з дотриманням соціальної дистанції та інших застережень – через мутацію коронавірусу та “досить сильних епідеміологічних хвиль різних штамів грипу”.

“Звичайно, за таких умов здоров’я президента – це питання державної безпеки”, – заявив Пєсков.

Нагадаємо, великі прес-конференції за участю Володимира Путіна традиційно проходили у грудні останні десять років.

“Чим більше сил і енергії йде у Путіна на “глобальні” теми, тим менше має бажання розтрачуватися на “дрібниці” типу прямих ліній або прес-конференцій”, – так коментувала скасування заходу в 2022 році політолог Тетяна Станова.


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