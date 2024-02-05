Політика

“Путін намагається дестабілізувати Європу на покоління” – глава МЗС Португалії

5 Лютого 2024 15:28
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путін, мзс, Португалія
міністр закордонних справ Португалії Жуау Гомеш Кравіньйо / Getty Images

У Португалії розуміють, що російський диктатор Володимир Путін намагається дестабілізувати Європу на покоління.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жуау Гомеш Кравіньйо на ІІІ Форумі з відновлення Житомирщини, передає Укрінформ.

За словами португальського міністра, підтримка України з боку його країни складається з двох рівнів, перший з яких – емоційний.

«У Португалії потужна українська громада, яка дуже інтегрована в суспільство і цінується, вона існує понад 40 років. Кожен у Португалії знає українців… Через це реакція на російську агресію проти України була такою і через це громадська думка в Португалії настільки на користь України», – сказав Кравіньйо.

Глава МЗС зауважив, що Португалія прийняла близько 60 тисяч українських біженців, чимало з них уже повернулися додому.

За словами глави МЗС, другий рівень підтримки – стратегічний. Як підкреслив міністр, португальці чітко розуміють, що Путін намагається заперечити факт існування України.

«Таким чином він створює нестабільність, небезпеку для наступних поколінь всієї Європи. Ми маємо підтримувати Україну з простої стратегічної причини: якщо Путін досягне успіху в Україні, наступними жертвами будуть інші члени євроатлантичної спільноти», – заявив Кравіньйо.


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