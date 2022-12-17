Новини

Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку війни, – WSJ

17 Грудня 2022 11:22
150
путін, кадиров

На початку війни в Україні президент Володимир Путін наказав лідеру Чечні Рамзану Кадирову зайняти урядовий будинок у Києві та вбити українського президента, стверджують представники української розвідки та безпеки.

Коли пану Путіну знадобилося більше солдатів на швидко зруйнованих лініях фронту, воєначальник збирав тисячі чоловіків, іноді силоміць, і відправляв їх туди, за словами жителів Чечні.

Про це повідомляє WSJ.

Тепер, після послідовних російських відступів, люди пана Кадирова дисциплінують пригнічених російських військ на фронті та викорінюють ймовірних шпигунів на окупованих українських територіях – інколи вдаючись до тортур, кажуть українські чиновники та правозахисні організації.

З початку вторгнення пан Путін покладався на військових офіцерів, бізнесменів і шахраїв, щоб забезпечити те, що найбільше потрібно Кремлю для підтримки його тривалого наступу: гроші, навчання та робочу силу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що російський лідер наказав чеченському полководцю вбити президента України Володимира Зеленського , назвавши це твердження «абсолютно абсурдним, безпідставним і брехливим». Пан Кадиров не відповів на прохання про коментарі.

Згідно з документами та інтерв’ю з українськими офіційними особами та людьми, близькими до Кремля, пан Путін десятиліттями використовував величезний бюджет Росії, щоб підтримати пана Кадирова. Зараз 46-річний чеченський воєначальник намагається виконати критичні вимоги російського лідера під час війни.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Грудня 2022 11:22
150

Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку війни, – WSJ
17 Грудня 2022 14:22
35

Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним 
17 Грудня 2022 13:21
82

Британські розвідники пояснили, чому росіяни не запускають безпілотники з Криму
17 Грудня 2022 12:17
38

Росія не налаштована на реальні переговори, – ЦРУ
17 Грудня 2022 10:51
57

Росія посилює удари по Києву, щоб розпалити суспільне невдоволення, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
усі думки