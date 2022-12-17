Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку війни, – WSJ

На початку війни в Україні президент Володимир Путін наказав лідеру Чечні Рамзану Кадирову зайняти урядовий будинок у Києві та вбити українського президента, стверджують представники української розвідки та безпеки.

Коли пану Путіну знадобилося більше солдатів на швидко зруйнованих лініях фронту, воєначальник збирав тисячі чоловіків, іноді силоміць, і відправляв їх туди, за словами жителів Чечні.

Про це повідомляє WSJ.

Тепер, після послідовних російських відступів, люди пана Кадирова дисциплінують пригнічених російських військ на фронті та викорінюють ймовірних шпигунів на окупованих українських територіях – інколи вдаючись до тортур, кажуть українські чиновники та правозахисні організації.

З початку вторгнення пан Путін покладався на військових офіцерів, бізнесменів і шахраїв, щоб забезпечити те, що найбільше потрібно Кремлю для підтримки його тривалого наступу: гроші, навчання та робочу силу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що російський лідер наказав чеченському полководцю вбити президента України Володимира Зеленського , назвавши це твердження «абсолютно абсурдним, безпідставним і брехливим». Пан Кадиров не відповів на прохання про коментарі.

Згідно з документами та інтерв’ю з українськими офіційними особами та людьми, близькими до Кремля, пан Путін десятиліттями використовував величезний бюджет Росії, щоб підтримати пана Кадирова. Зараз 46-річний чеченський воєначальник намагається виконати критичні вимоги російського лідера під час війни.