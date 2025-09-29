Путін ініціював вихід Росії з Європейської конвенції проти катувань

Російський диктатор Володимир Путін подав до Держдуми законопроєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань. У разі ухвалення документа Росія більше не зобов’язана буде допускати міжнародних інспекторів у свої місця позбавлення волі та розглядати скарги ув’язнених до Європейського комітету.

Про це пише Укрінформ.

Також більше не розглядатимуться скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що з 2023 року Росія не має представника в Європейському комітеті. Це сталося через те, що Рада Європи заблокувала процес обрання нового члена від Росії. У документі вказано, що звернення щодо поновлення російського представництва залишалися без відповіді, попри закріплений у Європейській конвенції принцип співпраці. Російська сторона розцінює такий підхід як дискримінаційний.

Учасницями конвенції є держави-члени Ради Європи. Росія вийшла з цієї організації у 2022 році після 26 років членства.

Документ, підписаний Росією 28 лютого 1996 року та ратифікований 28 березня 1998-го, забороняє тортури та зобов’язує держави-учасниці запобігати їм. Для цього створено незалежний міжнародний орган — Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК), який має право проводити інспекції у місцях позбавлення волі, виявляти порушення та надавати рекомендації щодо покращення умов утримання. Країни-учасниці Конвенції зобов’язані співпрацювати з комітетом та забезпечувати йому необмежений доступ до будь-яких місць позбавлення волі.