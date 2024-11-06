Політика

Путін і Медведєв таємно привітали Трампа з перемогою на виборах, – росЗМІ
6 Листопада 2024 17:32
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путін, трамп
Дональд Трамп і Володимир Путін під час зустрічі у В’єтнамі 2017 року / Фото: ТАСС

Президент Росії Володимир Путін, за даними видання “Верстка”, неофіційно привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

За інформацією джерел видання, привітання передали через посередників з російського МЗС. Окрім Путіна, неофіційне привітання надіслав і голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

За словами співрозмовників видання, така “неофіційна дружелюбність” з боку Кремля пов’язана з надіями на поліпшення становища Росії у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Росії публічно заявило, що працюватиме з новою адміністрацією США, “жорстко відстоюючи національні інтереси”.


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