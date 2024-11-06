Путін і Медведєв таємно привітали Трампа з перемогою на виборах, – росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін, за даними видання “Верстка”, неофіційно привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

За інформацією джерел видання, привітання передали через посередників з російського МЗС. Окрім Путіна, неофіційне привітання надіслав і голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

За словами співрозмовників видання, така “неофіційна дружелюбність” з боку Кремля пов’язана з надіями на поліпшення становища Росії у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Росії публічно заявило, що працюватиме з новою адміністрацією США, “жорстко відстоюючи національні інтереси”.