Путін хоче продовжувати знищувати Україну – Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи перед самітом Ради із закордонних справ ЄС 18 листопада, заявила, що дзвінок канцлера Олафа Шольца до президента Росії Володимира Путіна підтвердив його намір продовжувати знищувати Україну.

Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила перед самітом Ради із закордонних справ ЄС у понеділок, 18 листопада.

Бербок зазначила, що 1000 днів війни в Україні — це 1000 днів болю і терору “прямо біля наших кордонів”. Вона підкреслила, що в подібній ситуації могли б опинитися звичайні європейські родини, які зараз в Україні щодня бояться за своє життя. “Тим, хто свідомо ігнорує реальність або дослухається до Путіна, цей дзвінок чітко показав, що він прагне не лише руйнувати Україну, але й загрожувати європейському миру та свободі”, — сказала Бербок.

Вона наголосила на необхідності спільних зусиль країн ЄС для захисту європейського миру. За словами Бербок, саме тому зараз надається фінансування від G7, і ЄС збільшує гуманітарну та енергетичну допомогу, зокрема Німеччина активно підтримує цю ініціативу. “Ми посилюємо нашу допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони”, — додала вона.

Бербок також зазначила, що рішення США про передачу Україні ракет ATACMS є підсиленням існуючої підтримки з боку союзників, а не новим підходом. За її словами, це важливо для того, щоб Україна могла захистити себе від атак ще до того, як вони досягнуть цивільних об’єктів, таких як школи та лікарні.

Вона також прокоментувала значення трансатлантичної єдності для миру в Європі на тлі останніх виборів у США. Бербок підкреслила, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, інвестуючи у співпрацю з НАТО і демонструючи солідарність під гаслом “Об’єднана Європа”.