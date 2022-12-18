Суспільство

“Пунктів незламності” має бути втричі більше, – Шмигаль

18 Грудня 2022 12:19
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пункт незламності

Уряд під час позачергового засідання 17 грудня затвердив Порядок організації та функціонування “Пунктів незламності”, яким визначив види “Пунктів незламності”, їхню комплектацію та алгоритм розгортання.

«Робота пунктів незламності у всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури. Наразі вже функціонує понад 5 тис. “Пунктів незламності”. Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі», — наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, “Пункти незламності” поділятимуться на стаціонарні, що розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.

“Пункти незламності” функціонують в цілодобовому режимі. Кожен в обов’язковому порядку мусить бути забезпечений: генераторами та пальним; автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо); засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink; зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб; запасами питної та технічної води; засобами особистої гігієни, туалетами тощо.

До роботи в пунктах незламності можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен “Пункт незламності” має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.


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