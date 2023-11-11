Суспільство

Пугачова пояснила, кого називала “холопами та рабами”

11 Листопада 2023 18:09
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музика

Співачка Алла Пугачова, яка проживає в Ізраїлі, опублікувала в інстаграмі перший пост після свого візиту до Росії на початку листопада.

“Смішно і сумно спостерігати за купкою шалених недостойностей, заздрісників та наклепників”, – написала співачка. Вона зазначила, що їй слова про рабів та холопів, опубліковані в одному з постів у жовтні минулого року, належали саме до них, а не до всього народу Росії.

“Я люблю його і жалію, а ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила і співала, жертвувала своїм здоров’ям та особистим життям”, – йдеться у пості.

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Алла Пугачова разом зі своїм чоловіком, артистом і телеведучим Максимом Галкіним, який публічно засудив війну, поїхала до Ізраїлю.

Галкіна пізніше російський Мін’юст визнав “іноземним агентом”. Пугачова у відповідь публічно виступила на підтримку чоловіка.


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