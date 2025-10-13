“Птахи” ЗСУ нищать ворога щодві хвилини: Мадяр повідомив про понад 10 тисяч уражених цілей у жовтні

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний Мадяр) повідомив про результати роботи українських дронів у жовтні. За його словами, підрозділи СБС щодоби завдають глибоких ударів по території росії та цілях на фронті.

«Глибинне ураження працює щодобово. Птахами СБС протягом вересня підтверджено ураження 39 чутливих об’єктів на болотах. За 12 ночей жовтня ураження нарощене на 26,4%. Глибоке проникнення точить і гаманець хробака, і психіку», — зазначив Бровді.

За словами командувача, кожні дві хвилини жовтня українські дрони уражають ворожу ціль, а кожні шість хвилин — знищують або калічать одного російського військового.

«Перетнули відмітку 3 000 верифікованих знищених “хробаків” і 10 000 уражених цілей силами Угруповання СБС за 12,5 діб жовтня», — повідомив Мадяр.

План на жовтень, за його словами, — знищити понад 7 000 російських військових.