Призначили нового прем’єра Литви

21 листопада Сейм Литви підтримав призначення Гінтаутаса Палуцкаса на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє LRT.

За кандидатуру Палуцкаса проголосували 88 депутатів, 34 виступили проти, а шестеро утрималися.

Після затвердження Палуцкас має представити сформований та погоджений президентом склад уряду, а також подати на розгляд парламенту програму діяльності Кабінету міністрів. Це потрібно зробити протягом 15 днів після призначення.

Після голосування Палуцкас висловив подяку, назвавши подію “святом демократії”.

“У наших дискусіях усе ще відчувається відлуння передвиборчих суперечок. Сподіваюся, вони скоро вщухнуть, і ми зосередимося на реальних справах”, – зазначив він.

Раніше Палуцкас та його партія, литовські соціал-демократи, зазнали критики через коаліцію з партією “Зоря Німану”, лідера якої звинувачують в антисемітизмі.