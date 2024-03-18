Призначено нового речника Повітряних Сил України

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича.

Про це повідомляють Повітряні Сили України у Телеграм.

Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, нещодавно полковник Юрій Ігнат залишив посаду спікера ПС ЗСУ.