Суспільство

Призначено нового речника Повітряних Сил України

18 Березня 2024 17:58
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повітряні сили
Євлаш Ілля / ПСУ

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України № 480 від 15 березня 2024 року начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича.

Про це повідомляють Повітряні Сили України у Телеграм.

Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Нагадаємо, нещодавно полковник Юрій Ігнат залишив посаду спікера ПС ЗСУ.


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