Суспільство

Приводом для блокування Telegram може стати масштабний витік даних – Юрчишин

1 Квітня 2024 14:19
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Ілюстративне фото / Getty Images

Ярослав Юрчишин, голова комітету ВР із питань свободи слова  заявив, що масштабний витік даних може приводом для блокування Telegram в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, побоювання щодо безпечності месенджера викликає його російське походження. Засновник Telegram Павло Дуров створив його у РФ, потім намагався перереєструвати застосунок у США, але не вдалося, тому месенджер, імовірно, зареєстровано в ОАЕ. Сам Дуров нібито отримав громадянство ОАЕ, однак невідомо, чи відмовився він при цьому від російського паспорта. Можливо, бізнесмен досі має певні зв’язки з РФ.

“Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію – рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір”, – сказав Юрчишин.

Відповідаючи на запитання, чи не буде можливе блокування Telegram зазіханням на свободу слова, нардеп сказав, що ні.

“Тому що свобода слова – це похідна від персоналізації, тобто ми розуміємо, хто стоїть за цим словом. І відповідно, коли це слово порушує законні рамки, наприклад, лунає заклик до тероризму чи виправдовування російської агресії, то треба розуміти, що твоє слово приводить до певних наслідків”, – пояснив політик.


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