Прикривав відхід побратимів: стало відомо про смерть командира штурмової групи ГУР Костянтина Жука

На війні з окупантами у віці 68 років загинув командир штурмової групи Головного управління розвідки Міноборони України Костянтин Жук. Це сталося навесні минулого року.

Про це повідомили у спецпідрозділі ГУР МО “Братство”.

За інформацією підрозділу, Жук поліг у Вовчанську, коли прикривав відхід побратимів. За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, це сталося ще у травні 2024 року, проте “були певні причини, щоб так довго зберігати таємницю”.

Як розповів історик Юрій Юзич, у патріотичному середовищі Костянтина Жука знали під пластовим прізвиськом “Полковник”. Народився він 21 травня 1955 року в місті Сміла на Черкащині. Мав три вищі освіти, які здобув у Харкові, Одесі та Києві.

Що ще відомо про Костянтина Жука

До 1992 року служив у радянській армії на командних посадах, зокрема обіймав посаду командира окремого батальйону. Після цього продовжив військову службу в Збройних силах України.

У 2004 році звільнився в запас і присвятив себе підготовці молоді в організації “Пласт”.

Під час Антитерористичної операції командував батальйоном спецпризначення “Гарпун” у складі МВС, пізніше очолював контрдиверсійну групу в складі СБУ.

З 2022 року він був командиром батальйону “Вільна Україна”, брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини та обороні острова Зміїний. Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців.

Був президентом Національної асоціації мотоциклістів України. У байкерських колах його знали як “Полка”.

Костянтин Жук став уже шостим загиблим військовим із пластового куреня “Орден Залізної Остроги”.