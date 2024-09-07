Прикордонники завадили переплисти Тису чотирьом “туристам”

Сьогодні вранці за 40 метрів до кордону наряд відділу «Великий Бичків» Мукачівського загону затримав чотирьох осіб, які планували перепливати Тису, аби потрапити в Румунію.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Перед тим, як наважитися перетинати кордон у такий спосіб, чоловіки спробували себе у гірському «туризмі», але після п’яти днів і чотирьох ночей у високогірних лісах, гори їм не підкорилися і знайти українсько-румунський кордон вони не змогли, натомість заблукали й вирішили спуститися у найближчий населений пункт.

Спільній пригодницькій «подорожі» киянина, харків’янина, черкасця та кіровоградця передувало знайомство в одній із соціальних мереж, де охочі незаконно перетнути кордон обговорюють можливі шляхи уникнення зустрічі з прикордонниками. Жодна із порад не допомогла. На останніх хвилинах маршруту, як і багатьох інших спритників, їх очікувала традиційна зустріч з охоронцями кордону”, – йдеться у повідомленні прикордонників.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Справи буде скеровано до суду.