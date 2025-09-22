        Кримінал

        Прикордонники виявили партію контрабандних iPhone та іншої техніки на 8 млн гривень

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 11:00
        читать на русском →
        Партія контрабандних iPhone / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
        Партія контрабандних iPhone / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

        На українсько-польському кордоні у Львівській області прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін зупинили спробу незаконного переміщення техніки на близько 8 млн гривень. Контрабанду виявили у пункті пропуску “Шегині”.

        Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

        Прикордонники назвали цю партію iPhone рекордною. Під час перевірки мікроавтобусів Renault та Mercedes було знайдено 148 iPhone різних моделей, які намагалися перевезти з Німеччини до Чернівців для подальшого продажу.

        Реклама
        Реклама

        Частину ґаджетів перевозили із приховуванням, а серед іншого також виявили пральні машини, електроплити, акумулятори та морозильну камеру.

        Окрім цього, у тому ж пункті пропуску зафіксували ще три випадки поодинокого ввезення нових iPhone 17 без декларування.

        Також у “Раві-Руській” у схованках автомобіля Peugeot знайшли понад 10 смартфонів Samsung, десять iPhone 15 та навушники Samsung. У мікроавтобусі Mercede прикордонники виявили ще три нові iPhone 17.

        Схожа ситуація сталася і в пункті пропуску “Нижанковичі”, де у Chrysler було виявлено два iPhone 17.

        За попередніми оцінками, вартість усіх виявлених ґаджетів та техніки може сягати 8 мільйонів гривень.

        Контрабандна техніка на кордоні / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини