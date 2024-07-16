Прикордонники від завтра почнуть перевіряти наявність військово-облікових документів

У Державній прикордонній службі розповіли, як з 17 липня зміниться перетин кордону для громадян України, чоловіків віком від 18 до 60 років.

“З завтрашнього дня, з 00:00 цієї ночі, в пунктах пропуску при виїзді громадян за межі України у чоловіків віком від 18 до 60 років ми почнемо перевіряти наявність військово-облікових документів. Це стосується всіх громадян України чоловічої статі віком 18-60”, – розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, у разі відсутності такого документа чоловіку відмовлять у перетині кордону.

Речник уточнив, що документи можна надати у будь-якому форматі: у вигляді книжечки або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, це може бути документ в електронній формі – в Резерві+ має бути згенерований QR-код, щоб прикордонники могли зчитати його.