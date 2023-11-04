Прикордонники приземлили дрон з контрабандними цигарками

Прикордонники Чернівецького загону приземлили безпілотник, за допомогою якого контрабандисти планували доставку сигарет через українсько-румунський кордон.

Як повідомляє ДПСУ, прикордонний наряд відділу «Красноїльск» почув у прикордонні шум двигунів невідомого літального апарату учора надвечір.

Група реагування відразу визначила напрямок руху літального апарату та здійснила примусове приземлення за допомогою антидронової рушниці.

В ході огляду охоронці кордону встановили, що це літальний апарат типу «квадрокоптер», який переміщував 190 пачок тютюнових виробів.

На даний час встановлюються всі обставини правопорушення та пошук осіб, причетних до незаконного переміщення контрабандного товару.