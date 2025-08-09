Прикордонники Одещини викрили чоловіка, який видавав себе за військовослужбовця

У пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 44-річного мешканця Миколаївщини, який намагався незаконно виїхати до Молдови, видаючи себе за військовослужбовця.

Чоловік придбав за 12 тисяч доларів підроблені військові документи, витяг з наказу про відпустку та відпускний квиток. За порадою знайомого він планував використати цей фальшивий «білет» для перетину кордону.

Однак «легенда» була провалена під час спілкування з прикордонниками — затриманий не зміг назвати свого командира та товаришів по службі, а частина, в якій він нібито служить, давно розформована.

За фактом незаконного перетину кордону складено протокол за ст. 204-1 КУпАП. Матеріали передано до суду.

Також правоохоронці направили повідомлення до Нацполіції про ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 КК України — підроблення та використання підроблених документів.