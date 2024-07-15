Суспільство

Прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині
15 Липня 2024 09:38
читать на русском →
військові, дпсу
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Військові дезертири здійснили напад на прикордонний наряд, який був на чергуванні, одного зі зловмисників застрелили.

Про це поідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”, джерело УП в правоохоронних органах.

Як повідомив офіцер ДПСУ, ввечері 14 липня у населеному пункті Мар’янівка (15 кілометрів від кордону з Молдовою –ред.) прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому окрім водія перебували ще 4 людей.

Двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а згодом один із цих двох у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю, наголошує Демченко.

Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафікували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.

“Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності.

За цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Липня 2024 09:46

Після замаху на Трампа штаб Байдена змінив передвиборчу стратегію – Reuters
15 Липня 2024 09:38

Прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині
15 Липня 2024 08:47

Столтенберг прокоментував питання збиття ракет РФ з території Польщі
15 Липня 2024 07:27

Пожежі та перепади напруги: Львів накрила сильна гроза 
15 Липня 2024 00:06

Іспанія – чемпіон Європи з футболу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки