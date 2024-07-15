Прикордонник застрелив військового-дезертира на Одещині

Військові дезертири здійснили напад на прикордонний наряд, який був на чергуванні, одного зі зловмисників застрелили.

Про це поідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”, джерело УП в правоохоронних органах.

Як повідомив офіцер ДПСУ, ввечері 14 липня у населеному пункті Мар’янівка (15 кілометрів від кордону з Молдовою –ред.) прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому окрім водія перебували ще 4 людей.

Двоє осіб почали тікати в різні напрямки, а згодом один із цих двох у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю, наголошує Демченко.

Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафікували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.

“Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності.

За цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії. Військовослужбовців не затримували.