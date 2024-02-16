Суспільство

Прийнято рішення відійти з позиції “Зеніт” на околиці Авдіївки , – Тарнавський

16 Лютого 2024 14:51
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війна
Позиція “Зеніт” на південно-східний околиці Авдіївки / Супутниковий знімок

Командування оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” вирішило відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

“Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримати цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки”, – зазначив Тарнавський.

Командувач заявив, що тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції.  

“Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів”, – додав Тарнавський.


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