Політика

Пригожин знов скаржиться, що “вагнерівцям” відмовляють у наданні боєприпасів

20 Лютого 2023 20:52
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пвк

Засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив російських чиновників у навмисній відмові його бійцям надавати достатню кількість боєприпасів. Відповідну аудіозаяву опублікувала 20 лютого прес-служба компанії «Конкорд», яка належить Пригожину.

За його словами, він не розуміє, чому Міноборони відрізало його ПВК від постачання.

“Перед ким я маю повинитися, щоб мої хлопці гинули вдвічі рідше? Сьогодні, щодня гине вдвічі більше бійців не лише ПВК «Вагнер», а й інших підрозділів, які ми не можемо прикрити. Це не екстремістська заява і не спроба когось образити. Вибачте, якщо щось не так. Боєприпаси дайте в потрібній кількості, які є на складах”, – сказав Пригожин.

Аналітики, зокрема американського Інститут вивчення війни, неодноразово звертали увагу на ймовірний конфлікт між ватажком ПВК «Вагнер» і Міністерством оборони РФ. Також останнім часом були повідомлення про проблеми компанії Пригожина у вербуванні новобранців, зокрема із числа в’язнів. Сам Пригожин казав про буцімто призупинення цієї кампанії.


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