Пригожин у Білорусі не обов’язково несе загрозу – міністр оборони Німеччини

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, висловив стриманість зв’язку із занепокоєнням у країнах Балтії через перебування у Білорусі Євгена Пригожина.

Про це пише Bild.

Міністр коментував можливі нові загрози для Литви, країни-члена НАТО, в інтерв’ю ZDF “Heute journal”.

“Це залежить від того, чи є повідомлення правдивими, чи це просто чутки про те, де насправді перебуває Пригожин зі своїми військами”, – заявив міністр в інтерв’ю під час свого візиту до Литви.

Він зауважив, що навіть якби керівник групи найманців “Вагнер” перебував у Білорусі, “це не обов’язково означало б загрозу, але, в свою чергу, могло б мати і зовсім інше пояснення”.