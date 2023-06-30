Пригожин розпустив свою “фабрику тролів”

Куратор ПВК “Вагнера” Євген Пригожин розпустив свій медіа-холдинг “Патріот”, до якого входили низка ЗМІ та “фабрика тролів”, повідомляють російські паблики з посиланням на джерела.

РІА ФАН, “Народні Новини”, “Економіка сьогодні” та багато інших видань закриваються. Про це їхнім співробітникам оголосили сьогодні, повідомляють телеграм-канали.

Раніше повідомлялося, що медіа-менеджер Пригожина веде переговори щодо продажу цих активів олігарху Юрію Ковальчуку.

Ковальчук – друг російського президента і, як стверджують ЗМІ, саме він переконав Путіна розпочати війну проти України.