Політика

Пригожин проти опозиції: Подоляк оцінив, хто може замінити Путіна

19 Червня 2023 12:26
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пригожин, росія, подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ліберальна опозиція Росії замість пошуку альтернативного шляху розвитку РФ шукає можливість застовбити за собою якесь місце на політичній арені Кремля.  

Про це він розповів у інтерв’ю “РБК-Україна”.

“І це, скажімо так, гуманітарна складова. Тобто вони хочуть просто залишатись інформаторами сучасності. Ну тобто щось говорити про те, як треба розвиватись, куди треба рухатись, як це має виглядати. Такі, знаєте, моральні авторитети без моралі. Вони мають право себе назвати, тому що це все ж таки опозиція. І це не наша опозиція, нам немає сенсу це аналізувати”, – зазначив він. 

Як зазначив Подоляк, з точки зору дієвості того, що пропонує опозиція Росії, це абсолютно безсенсовно, не має ніякого жодного впливу на російську реальність як таку, на російський політичний процес як такий, не впливає на перебіг війни.

“Набагато більш дієвим сьогодні є той же легіон “Свобода Росії”, який показує, що може бути достатньо жорстке протистояння, навіть до громадянської війни як такої в Російській Федерації. Безумовно, якби кількість легіону була набагато більшою, то сьогодні ми з вами б обговорювали не стільки вже війну, скільки відповідні події у низці російських регіонів, які обов’язково привели би до швидкої зміни політичного устрою в Російській Федерації”, – зауважив Подоляк.

Також, він прокоментував роль Пригожина та його можливу реакцію на спробу російської опозиції очолити владу в РФ.

“Пригожини будуть, напевно, на першому етапі з’ясовувати між собою відносини, і після цього буде зруйновано все, що сьогодні побудовано з точки зору єдиної авторитарної вертикалі як такої. А потім буде процес 1991-го, коли будуть відносно вільні вибори, парламентські чи президентські, немає різниці. Там будуть приймати участь велика кількість різних партій, в тому числі класичні опозиціонери, які отримають 10-15, може, 20%”, – резюмував він.


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