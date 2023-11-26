Приходько образилася, що її не запросили на зйомки новорічного концерту

Співачка Анастасія Приходько висловилася щодо виступу Віри Брежнєвої (VERA) на концерті “Новорічна музична платформа”, який днями відзняли у “Жовтневому” палаці, пише ТСН.

На сторінці в Instagram Приходько залишила сторіз, в якому розповіла, що дуже добре знає організаторів цього заходу, які її не запросили виступити. На відміну від Брежнєвої. Бо, вважає Приходько, був би скандал і організатори про це знають.

Окрім того, Приходько звернула увагу на те, що Брежнєва не була вказана на афіші концерту:

“Бачите, як цікаво. Саме зараз в “Жовтневому” палаці відбувається запис новорічного вогника, де вас буде вітати з 2024 роком, роком Дракона, Віра Брежнєва. Тим більше цікаво, що в афішах вона не була вказана. Вона була вказана там де “і купа зіркових гостей”. Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас не буду вітати з Новим роком, мене там нема. Тому що вони знали, що це буде скандал”, – сказала Приходько.

Вона зазначила, що знає про те, що багато українських артистів відмовилися від участі у цьому концерті. Також Приходько стверджує, що за три дні до запису концерту знала про участь Брежнєвої у ньому, але хотіла пересвідчитись.

“І дійсно, це так, дорогі українці. В цю новорічну ніч вас буде вітати Віра Брежнєва”, – додала Приходько.

Відомо, що зйомки програми пройшли 24 листопада в Жовтневому палаці в Києві. Брежнєва виступила сюрпризом, її виступ не було заявлено в афішах.

Брежнєва виконала трек “Спасибі” зі свого першого однойменного україномовного альбому, який вона представила в жовтні. Співачка не виходила до журналістів, на відміну від інших артистів.

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення Віра Брежнєва активно будувала кар’єру у Росії і жила там разом з ексчоловіком Костянтином Меладзе. Після початку повномасштабної війни Брежнєва засудила дії росіян, виїхала з РФ, почала активно допомагати українцям. Окрім того вона позбулася старого псевдоніму і тепер виступає під новим – VERA.