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Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО – ОК “Південь”

29 Жовтня 2022 14:53
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крим

29 жовтня у Севастополі в окупованому Криму повідомили про звуки вибухів. Вони пролунали у місці базування російських військових кораблів.

Причиною сьогоднішніх ранкових вибухів у Севастопольській бухті міг стати невдалий пуск російськими окупантами ракет протиповітряної оборони, при цьому підтвердження інформації про знищення трьох ворожих кораблів-носіїв ракет “Калібр” у бухті наразі немає. Також є припущення, що міг постраждати російський флагман “Адмірал Макаров”. Втім, ця інформація потребує підтвердження.

Про це розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Наразі офіційного підтвердження немає”, – вказала Гуменюк у відповідь на запитання, чи правда те, що у Севастополі були знищені три кораблі-носії ракет “Калібр”.

“Але є абсолютно точно розуміння, що при такому побоюванні “бойових комах” і використання проти них агресивної системи протиповітряної оборони може бути абсолютно зворотня реакція. Тому коли по “комарах” б’ють С-300, наприклад, то ці ракети мають дуже велику руйнівну силу і руйнують вони те, що насправді винне у створенні цієї ситуації. Тому невдалий пуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною. А офіційну інформацію ми отримаємо пізніше і обов’язково проголосимо”, – наголосила речниця Сил оборони Півдня.


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