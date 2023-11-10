Політика

“При Володимиру Зеленському жодного Мінська-3 не буде”, – Єрмак

10 Листопада 2023 13:40
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зеленський, єрмак, переговори

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що президент Володимир Зеленський не піде ні на які переговори щодо укладання миру з Росією по типу “Мінська-3”.

Про це заявив Єрмак в інтерв’ю проєкту “Мосейчук+”, яке було записане на Мальті в кінці жовтня

“Я можу чітко сказати, що при цьому президентові (Володимиру Зеленському) жодного Мінська-3 не буде”.

Голова ОП запевнив, що можливі переговори з Росією не обговорюються в жодному форматі. “Позиція незмінна: жодних умов щодо наших територій, щодо нашої незалежності, щодо нашого суверенітету є неприйнятними”, – зазначив він.

За його словами, партнери не тиснуть на Україну щодо переговорів з Росією. “Наші партнери завжди говорять: коли, як, про що говорити – це абсолютно тільки рішення України, українського народу, українського керівництва”, – сказав Єрмак.

При цьому він переконаний, що тему щодо переговорів систематично “підкидують” самі росіяни. При цьому він висловив жаль, що цю тему підхоплюють зарубіжні та українські ЗМІ.


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