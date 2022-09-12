Кримінал

При спробі втекти до РФ затримано єксправоохоронця, який служив рашистам

12 Вересня 2022 12:26
115

Досудовим розслідуванням встановлено, що одразу після захоплення російською армією смт Великий Бурлук 25 лютого колишній начальник одного з секторів відділення поліції №1 Куп’янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перейшов на бік ворога, висловлюючи своє позитивне ставлення до дій країни-агресора.

Як повідомили у Харкьвській обласній прокуратурі, підозрюваний допомагав представникам РФ у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в смт Великий Бурлук.

Крім того, щоб догодити кремлівським ляльководам, експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині.

Зрадника затримано в порядку ст. ст.208, 615 КПК України на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
усі думки
ТОП-новини
12 Вересня 2022 14:25
37

В результаті обстрілу Харкова одна людина загинула, місто знеструмлено
12 Вересня 2022 13:45
96

Обстрілян центр Харкова – Основ’янський та Київський райони
12 Вересня 2022 13:32
110

Німеччина відмовилася постачати Україні танки західного виробництва
12 Вересня 2022 13:23
123

Російські війська знов бомблять Харків
12 Вересня 2022 13:02
42

Без світла залишаються близько 17 тис. споживачів у трьох областях України
Останні новини
усі новини