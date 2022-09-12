При спробі втекти до РФ затримано єксправоохоронця, який служив рашистам

Досудовим розслідуванням встановлено, що одразу після захоплення російською армією смт Великий Бурлук 25 лютого колишній начальник одного з секторів відділення поліції №1 Куп’янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перейшов на бік ворога, висловлюючи своє позитивне ставлення до дій країни-агресора.

Як повідомили у Харкьвській обласній прокуратурі, підозрюваний допомагав представникам РФ у створенні нового окупаційного правоохоронного органу в смт Великий Бурлук.

Крім того, щоб догодити кремлівським ляльководам, експоліціянт передав російській армії службову автівку та дозволив користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині.

Зрадника затримано в порядку ст. ст.208, 615 КПК України на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.