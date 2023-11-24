При Міноборони створили робочу групу для контролю за будівництвом фортифікацій

При Міністерстві оборони створили Міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблеми будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, які очолять цю групу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що робоча група працюватиме в режимі 24/7 за принципом “оперативного штабу”.

“Тимчасовий консультативно-дорадчий орган координуватиме зусилля всіх органів військового управління, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд – аби робота за цим напрямком була системною”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили в Міноборони, у планах групи — впровадити реформу, щоб визначити зони відповідальності:

на першій лінії оборони будівництво фортифікаційних споруд здійснюють військові підрозділи,

на другій-третій — Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через залучення приватних підрядних організацій.

Повідомляється, що при Міжвідомчій робочій групі вже створена волонтерська бізнес-спільнота, яка заявила про готовність оперативно надавати меценатську допомогу в будівництві фортифікаційних споруд на найбільш “гарячих” напрямках.

“Нам уже вдалося знайти фінансування серед українського бізнесу на будівництво фортифікаційних споруд на найбільш “гарячих” напрямках. Дякую всім компаніям, які готові долучитися до цього важливого напряму для фронту”, — написав у Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що фортифікації допоможуть посилити обороноздатність країни та ефективніше протидіяти російському війську.