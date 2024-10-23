Проєкт “Хочу Жить” закликав військових КНДР здаватися у полон

Проєкт “Хочу Жить” звернувся до північнокорейських солдат із закликом здаватись в український полон.
“Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна дасть притулок вам, нагодує й обігріє”, – йдеться у зверненні.
У проєкті зауважили, що українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів “будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів”.
❗️❗️조선인민군 병사들에게 전합니다. 푸틴 정권을 돕기 위해 파견된 여러분, 다른 나라의 땅에서 무의미하게 죽을 필요가 없습니다. 이미 수십만 러시아 군인들이 집으로 돌아오지 못할 운명을 겪고 있으며, 여러분이 그 길을 따를 필요는 없습니다! ⤵️ pic.twitter.com/0bWuZuyylX— Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) October 23, 2024