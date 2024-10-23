Проєкт “Хочу Жить” закликав військових КНДР здаватися у полон

Проєкт “Хочу Жить” звернувся до північнокорейських солдат із закликом здаватись в український полон.

“Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна дасть притулок вам, нагодує й обігріє”, – йдеться у зверненні.

У проєкті зауважили, що українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів “будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів”.